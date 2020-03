Secretário-executivo da Saúde diz que pasta reprova quarentena mais rígida em SP

Por Estadão - Estadão 7

O secretário-executivo do Ministério da Saúde, João Gabbardo dos Reis, disse nesta quinta-feira, 26, que a pasta não aprova a adoção de uma quarentena mais rígida no Estado de São Paulo e frisou que se o governador João Doria (PSDB) decidir fazer isso, não terá a aprovação técnica do ministério.

“Temos atuado em cooperação com os Estados. Mas se o Estado de São Paulo resolver tomar as decisões independentes do Ministério da Saúde, vamos recomendar que não diga mais que estão tomando medidas de acordo com o Ministério da Saúde”, afirmou Gabbardo, ao detalhar a situação do coronavírus no País nesta quinta-feira, 26.

A gestão João Doria cogita aumentar ainda mais as restrições de acordo com a evolução da epidemia. “Existe uma gradação. O que estamos fazendo não é um isolamento. É um distanciamento social. O próximo passo, se houver necessidade, é um isolamento domiciliar ou social. E, se houver necessidade ainda de apertar mais esse cinto, aí seria o lockdown (fechamento total do Estado). E a característica, aí, é o uso da força policial para manter as pessoas em casa”, afirmou o secretário estadual da Saúde, José Henrique Germann.

O secretário-executivo do Ministério da Saúde, João Gabbardo dos Reis, no entanto, disse que a pasta não vai chancelar uma eventual decisão nesse sentido. “As medidas mais drásticas que São Paulo vai fazer, o Estado deve assumir, mesmo não tendo concordância e não tendo sido discutido com o Ministério da Saúde.”

Na última quarta-feira, o presidente Jair Bolsonaro teve seu embate mais duro com os chefes do Executivo nos Estados desde o início da crise provocada pela pandemia do novo coronavírus. Em reunião com os governadores do Sudeste, ele foi cobrado por Doria a ter mais responsabilidade ao tratar da pandemia. O presidente retrucou, acusando o tucano de fazer “demagogia” e usar a situação como “palanque” eleitoral.

Doria afirmou na ocasião que o presidente deveria “dar exemplo ao País, e não dividir a nação em tempos de pandemia”. Bolsonaro retrucou: “Se você não atrapalhar, o Brasil vai decolar e conseguir sair da crise. Saia do palanque”.

André Borges e Emilly Behnke

Estadao Conteudo

