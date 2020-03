Paciente de diabetes e doença cardíaca é maior alvo do coronavírus

Por Estadão - Estadão 14

Os maiores alvos do novo coronavírus no Brasil são as pessoas que tenham diabetes ou que sofram de algum problema cardíaco. A informação foi divulgada pelo Ministério da Saúde nesta quinta-feira, 26, durante divulgação do quadro nacional sobre o avanço da covid-19 no País. Foram registrados até hoje 77 mortes e 2.915 pessoas contaminadas em todo o País. A letalidade verificada no país está em 2,7%.

Ao analisar o quadro de saúde das pessoas que estão em situação grave (391 casos) e aquelas que morreram (59 no momento dessa avaliação), o governo concluiu mais de 120 pessoas em situação de risco sofrem de cardiopatia. Cerca de 80 delas têm diabetes. Entre os óbitos, mais de 30 tinham problemas do coração e quase 20, de diabetes.

Se observada as idades das pessoas contaminadas em estado grave, o maior grupo de risco até o momento está concentrado entre 60 e 79 anos. De um total de 391 casos graves avaliados, cerca de 80 pessoas tinham entre 60 e 69 anos e outras 70 pessoas, entre 70 e 79 anos. Há alto registro, porém, de pessoas contaminadas com idade entre 30 e 49 anos, que somam cerca de 110 casos.

No quadro de vítimas fatais, porém, o perfil dos óbitos mostra uma concentração entre idosos. Entre os 59 casos avaliados até o dia 26 de março, quase 40 são de pessoas com idade entre 70 e 89 anos.

“Os dados mostram que as maiores vítimas são os idosos, mas também qualquer pessoa que tenha cardiopatia ou diabetes”, disse o secretário de Vigilância em Saúde, Wanderson Oliveira.

André Borges e Emilly Behnke

Estadao Conteudo

