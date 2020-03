Gilberto Gil toca música de Britney Spears junto com a neta

Por Estadão - Estadão 6

O cantor Gilberto Gil surpreendeu os internautas nesta quinta-feira, 26, ao aparecer tocando uma música da cantora Britney Spears. Gil tocou Baby One More Time junto com a neta, Flor, “para espantar o tédio no isolamento”, segundo o próprio cantor.

No vídeo, publicado nas redes sociais de Gil, é possível ver ele e a neta tocando violão, enquanto Flor, de 11 anos, canta um dos maiores sucessos de Britney. “Quem disse que divas pop não fazem parte do repertório de Seu Gilberto?”, diz a publicação .

Gil, que tem 77 anos de idade, dá um incentivo às pessoas para que aproveitem o isolamento e experimentem coisas novas: “fica a dica para você não arrancar os cabelos neste período: invente, tente, arrisque coisas novas!”.

Logo após a publicação do vídeo, diversos usuários falaram sobre no Twitter, a maioria elogiando a combinação inusitada. “Sensacional!”, disse o usuário Lúcio Nunes. “Quanta lindeza nesses dias tristes”, disse a usuária Dilce Almeida Cunha.

João Pedro Malar, estagiário sob supervisão de Charlise Morais

Estadao Conteudo

