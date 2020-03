Empresário adota otimismo em renovação do zagueiro Bruno Silva com o Guarani

Por Estadão - Estadão 4

O zagueiro Bruno Silva é um dos jogadores com contrato junto ao Guarani só até o dia 30 de abril. Apesar do término iminente, em meio à paralisação do calendário nacional em virtude pela pandemia do covid-19, a possibilidade de renovação, ao menos até o final de 2020, é positiva. Isso é o que garante o empresário Beto Rappa.

“A chance de permanência é positiva. Bruno gosta muito do treinador (Thiago) Carpini e acredita bastante no trabalho que está sendo feito. A prioridade, quando o futebol retornar, será conversar primeiro com o Guarani, ouvir a proposta e tentar renovar”, resumiu o agente.

De acordo com apuração, o departamento de futebol do Guarani já confirmou interesse na extensão do acordo com o zagueiro, antes do novo coronavírus tornar-se pauta prioritária no jornalismo brasileiro. Entretanto, as partes ainda não entraram em detalhes sobre a validade do novo contrato, além de possível valorização salarial.

Com a saída de Luiz Gustavo, Bruno Silva tornou-se o capitão e uma das principais referências do elenco do Guarani em 2020. O zagueiro foi titular nas nove primeiras partidas oficiais do time de Campinas (SP) no Campeonato Paulista, mas esteve de fora do Dérbi 196 contra a Ponte Preta, no último dia 16, em virtude de uma crise de sinusite.

