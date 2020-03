Veja quais sucos simples ajudam a reforçar o sistema imunológico

Por Estadão - Estadão 83

Os sucos são ferramentas saborosas para auxiliar em uma dieta equilibrada e saudável. Além de ajudar na hidratação, eles possuem ingredientes que reforçam o sistema imunológico. Combinações poderosas não faltam. Beterraba com limão, laranja com gengibre e chá verde. Enfim, basta trabalhar a criatividade e, assim, identificar a mistura perfeita que agrade o paladar.

Mas como conseguir todos os ingredientes desejados com as restrições necessárias por causa da pandemia do coronavírus? Os supermercados seguem em funcionamento. Mesmo assim, a recomendação é evitar ao máximo sair de casa.

Uma solução é contar com a ajuda dos aplicativos para smartphones para encomendar os produtos necessários sem precisar sair de casa para comprá-los. Além disso, muitos estabelecimentos se adaptaram e contam agora com o serviço de delivery.

Mesmo assim, nem sempre todos os ingredientes estão disponíveis. Por isso, sucos tradicionais e simples ajudam a reforçar o organismo e ainda deixam o seu dia mais saboroso, principalmente os ricos em antioxidantes, capazes de combater os radicais livres prejudiciais para o sistema imunológico. Conheça, portanto, alguns exemplos.

Suco de laranja

Um clássico na mesa dos brasileiros. Com um sabor adocicado, essa fruta rica em vitamina C ajuda a reforçar o organismo. Ela também possui potássio, cálcio e magnésio, entre outras propriedades. Ajuda ainda na absorção do ferro. Para obter os benefícios desejados, evite consumir o suco com uma grande quantidade de açúcar.

Suco de limão

Mais uma fruta tradicional rica em vitamina C. Por isso é famosa por blindar o organismo contra resfriados e gripes. Além disso, auxilia na digestão, ajudando também o corpo a se livrar de toxinas por causa do seu efeito diurético. Aliás, muitos costumam consumir o suco de um limão em jejum para eliminar calorias.

Suco de beterraba

Essa raiz com sabor adocicado é rica em ferro, zinco e vitaminas do complexo B. Com isso, previne a anemia e também protege o organismo, já que reforça o sistema imunológico. Além disso, possui vitamina C.

Suco de melão

Essa fruta saborosa também é facilmente encontrada. O sabor adocicado contribui para agradar o paladar das crianças. Assim como as demais indicações, também é fonte de vitamina C, além de vitamina A e potássio.

Fábio Lopes

Estadao Conteudo

