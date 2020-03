Dívida Pública Federal sobe 1,22% em fevereiro e atinge R$ 4,281 trilhões

Por Estadão - Estadão 3

O estoque da Dívida Pública Federal (DPF) subiu 1,22% em fevereiro e fechou o mês em R$ 4,281 trilhões. Os dados foram divulgados nesta quarta-feira, 25, pelo Tesouro Nacional. Em janeiro, o estoque estava em R$ 4,229 trilhões.

A correção de juros no estoque da DPF foi de R$ 31,33 bilhões no mês passado, enquanto houve um emissão líquida de R$ 20,16 bilhões.

A DPF inclui a dívida interna e externa. A Dívida Pública Mobiliária Federal interna (DPMFi) subiu 1,05% em fevereiro fechou o mês em R$ 4,099 trilhões.

Já a Dívida Pública Federal externa (DPFe) ficou 5,23% maior, somando R$ 181,07 bilhões ao fim do mês passado.

Estrangeiros

A fatia dos investidores estrangeiros na dívida pública subiu em fevereiro. De acordo com dados divulgados Tesouro Nacional, a participação dos investidores não residentes no Brasil no estoque da (DPMFi) passou de 10,89% em janeiro para 10,93% no mês passado.

O estoque de papéis nas mãos dos estrangeiros somou R$ 448,14 bilhões em fevereiro. Na comparação com janeiro, houve alta em relação ao saldo de R$ 441,79 bilhões.

A maior participação no estoque da DPMFi continuou com os fundos de investimento em fevereiro, com 26,94%, bem próximo da proporção de janeiro (26,95%). Na sequência, o grupo Previdência diminuiu a participação de 25,00% para 24,62% de um mês para o outro.

As instituições financeiras passaram de 23,71% em janeiro para 24,17% em fevereiro, e as seguradoras, de 3,95% para 3,94% na mesma comparação.

Idiana Tomazelli

Estadao Conteudo

Copyright © 2020 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.