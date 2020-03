Jornalista da Globo internado com covid-19 aparece respirando sem aparelhos

Por Estadão - Estadão 10

Parte do rodízio de apresentadores do Jornal Nacional nos fins de semana, o jornalista Marcelo Magno apareceu acordado em um quarto de hospital em um vídeo publicado por uma colega nesta quarta-feira, 25. Ele estava internado e chegou a precisar da ajuda de aparelhos para respirar, após apresentar um quadro grave de covid-19.

Magno aparece em um breve vídeo acordado em uma cama de hospital, usando uma máscara mas respirando sem a ajuda de aparelhos e acompanhado de funcionárias do hospital. Ele faz um símbolo de coração enquanto as profissionais aplaudem.

“Ele está cada dia melhor, e está se comunicando”, disse Neyara Pinheiro, jornalista que trabalha com Magno na TV Rádio Clube, afiliada da Rede Globo no Piauí, em um vídeo publicado nesta quarta. Neyara conta que conversou com a mulher de Magno nesta manhã para obter mais informações sobre o estado de saúde do colega.

