Metallica anuncia novas datas para shows no Brasil

O Metallica informou novas datas para as suas apresentações no Brasil e também na Argentina e Chile. A princípio, a turnê mundial WorldWired estava marcada para abril, agora passou para dezembro, confirmado também a presença da banda Greta Van Fleet.

Os ingressos adquiridos continuarão válidos nas novas datas. No Brasil, as quatro cidades tiveram suas datas reagendadas. Dia 14 de dezembro, Porto Alegre, que, por conta da indefinição do calendário esportivo nos estádios, em um esforço para manter a cidade na turnê mundial do Metallica, show foi transferido para o Estacionamento da Fiergs. Dia 16, em Curitiba, dia 18, em São Paulo, e dia 20 de dezembro, em Belo Horizonte. No começo de dezembro, dia 4, chega a Buenos Aires, depois, dia 7, em Santiago.

Abaixo estão as novas datas e locais dos shows:

Sexta-feira, dia 04 de dezembro – Buenos Aires, Argentina – Hipodromo de San Isidro

Segunda-feira, dia 07 de dezembro, – Santiago, Chile – Estadio Nacional

Segunda-feira, dia 14 de dezembro – Porto Alegre, Brasil – Estacionamento da FIERGS

Quarta-feira, dia 16 de dezembro – Curitiba, Brasil – Estádio Couto Pereira

Sexta-feira, dia 18 de dezembro – São Paulo, Brasil – Estádio do Morumbi

Domingo, dia 20 de dezembro – Belo Horizonte, Brasil – Estádio do Mineirão

Mais informações sobre os ingressos, reembolsos serão divulgadas em breve. Informações sobre realocações de setores de Porto Alegre estarão disponíveis em www.eventim.com.br/metallica em breve.

Eliana Silva de Souza

Estadao Conteudo

