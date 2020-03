Pular corda faz bem para a saúde e exige pouco espaço

Por Estadão - Estadão 4

Advertisement

Advertisement

Para as pessoas acostumadas com a rotina diária na academia, manter o corpo em forma é um grande desafio durante o isolamento social necessário por causa do coronavírus. Corredores e ciclistas, então, encontram ainda mais dificuldade. Afinal, ruas e avenidas sempre foram os locais de treino. Com o espaço reduzido, uma brincadeira de criança pode se transformar na solução prática e divertida.

Continua depois da publicidade

Pular corda é uma atividade física simples e desafiadora. Afinal, conseguir fazer uma grande quantidade de repetições exige muito treino, mas pouco espaço. Aliás, lutadores e praticantes de croosfit estão acostumados em utilizar essa ferramenta durante a preparação.

Benefícios

Advertisement

Cada organismo reage de uma forma aos estímulos. Mas, em linhas gerais, pular corda por aproximadamente 15 minutos pode promover a perda de aproximadamente 180 calorias. Como forma de comparação, cerca de 1 hora de caminhada apresenta resultados semelhantes.

A atividade contribui com a coordenação motora. Com a prática constante, pular corda fortalece os ossos e os músculos das coxas e panturrilha.

Atenção com os movimentos

Principalmente os iniciantes, alguns cuidados são necessários. Antes de começar, remova objetos do local que possam atrapalhar. Para aumentar a flexibilidade, alongar faz muita diferença.

Advertisement

Comece com cuidado, respeitando os seus limites. Afinal, possíveis quedas e até mesmo o excesso podem provocar lesões indesejadas. Dica: mantenha o corpo reto e olhe para o horizonte.

Aos poucos, é possível aumentar o ritmo, variando os movimentos. Aliás, uma pesquisa na internet ajuda a conhecer e aprender alguns truques, deixando a atividade física ainda mais divertida.

A web também ajuda a comprar a corda. Basta pesquisar em sites que vendem materiais esportivos e pedir para entregar em casa. Não esqueça de utilizar roupas apropriadas durante o treino.

Fábio Lopes

Estadao Conteudo

Copyright © 2020 Estadão. Todos os direitos reservados.