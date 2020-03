Messi faz doação de 1 milhão de euros a hospital de Barcelona

Por Estadão - Estadão 8

O atacante Lionel Messi fez uma doação no valor de 1 milhão de euros (cerca de R$ 5,5 milhões) para um hospital de Barcelona com o objetivo de ajudar no combate ao avanço do novo coronavírus na cidade catalã. A Espanha vem se tornando um dos países mais atingidos pela pandemia nos últimos dias.

A doação foi recebida pelo Hospital Clínic. “O Hospital Clínic de Barcelona recebeu uma doação de Leo Messi para enfrentar a pandemia causada pelo coronavírus SARS-CoV-2. Essa doação será dedicada, entre outras coisas, à pesquisa e aquisição de equipamento respiratório assistido, usado para cuidar dos pacientes mais graves”, informou o hospital.

O jogador argentino também teria feito uma doação a hospitais argentinos, de acordo com jornais espanhóis. Messi não se manifestou a respeito.

Nascido na Catalunha, Josep Guardiola também doou recursos na região. O técnico do Manchester City fez uma doação, cujo valor não foi revelado, ao Barcelona Medical College. O dinheiro também será utilizado para o atendimento às vítimas da covid-19.

Segundo país da Europa com o maior número de casos, a Espanha agora só está atrás da Itália em número de mortos no continente. São 2.182, diante de 6.077 no outro país. E são 33.089 infectados, quase a metade dos 63.927 na nação italiana.

