Doria diz que contraprova de seu exame deu resultado negativo para covid-19

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), publicou na noite desta terça-feira, 24, no Twitter que a contraprova de seu exame deu resultado negativo para covid-19. Doria decidiu se submeter ao teste após o médico infectologista David Uip, coordenador do Centro de Contingência do Coronavírus no Estado, ter testado positivo para a doença.

“Contraprova com resultado negativo para COVID-19. Além do teste feito no Hospital Albert Einstein, fiz questão de fazer essa contraprova e compartilhar o resultado, seguindo o princípio da transparência e responsabilidade com que estamos enfrentando a pandemia para salvar vidas”, postou Doria.

