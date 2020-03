Mortes por Covid-19 no Brasil chegam a 46; País ultrapassa 2 mil casos

Por Estadão - Estadão 382

Advertisement

Advertisement

O número de mortes decorrentes do novo coronavírus no Brasil subiu para 46 nesta terça-feira, 24, ante 34 nesta segunda-feira, 23. De acordo com o Ministério da Saúde, houve um crescimento de 1.891 para 2.201 pessoas testadas com a doença de um dia para o outro, somando 310 novos casos no período. O índice de letalidade está em 2,1%.

De acordo com levantamento do Ministério da Saúde, São Paulo concentra a maior parte dos casos (810), seguido por Rio (305), Ceará (182), Distrito Federal (160), Minas Gerais (130), Santa Catarina (107), Rio Grande do Sul (98), Bahia (76), Paraná (65), Amazonas (47), Pernambuco (42) e Espírito Santo (33). Os demais Estados apresentam menos de 30 casos cada até o momento.

Julia Lindner e André Borges

Estadao Conteudo

Copyright © 2020 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

Advertisement