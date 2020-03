Cuidados necessários para a prática de exercícios em casa

Por Estadão - Estadão 7

Advertisement

Advertisement

Nessa fase de pandemia por conta do coronavírus, manter a prática de atividade física é fundamental para reforçar a saúde e auxiliar no combate ao vírus. Com as academias fechadas para evitar a aglomeração de pessoas, muitos desenvolveram rotinas para a realização de exercícios em casa. Essa ação positiva exige, porém, alguns cuidados para evitar lesões.

Continua depois da publicidade

Postura inadequada e o exagero podem provocar conduções. A região das costas, por exemplo, exige atenção redobrada para evitar dores ou problemas mais graves, exigindo o atendimento médico. Como o momento é para permanecer em casa, o ideal é seguir alguns cuidados básicos.

Principalmente para os sedentários, iniciar a prática de atividade física exige um pouco de paciência. Afinal, não é possível recuperar a boa forma em apenas um dia. Por isso, mantenha uma rotina, aumentando gradativamente o grau de dificuldade dos exercícios, assim como a quantidade de repetições.

Advertisement

Dicas

Antes de qualquer atividade e muito importante alongar para aumentar a flexibilidade. Aliás, a prática é recomendada também após os exercícios. Esse hábito ajuda também a relaxar, promovendo uma sensação de bem-estar.

Durante os exercícios, é necessário ficar atento com a postura corporal. Realizar o movimento de forma errada pode causar lesões, além de não promover o benefício desejado.

Para quem tem esteira em casa, correr é uma atividade que traz muitos benefícios para a saúde. Os iniciantes, porém, devem começar caminhando. Durante a prática, cuidado com a postura e também com o excesso, para não predicar os joelhos e a coluna.

Advertisement

Mesmo restrito, o espaço escolhido para a realização dos exercícios precisa estar livre de determinados objetos que possam causar acidentes. Além desses cuidados, beber água durante a atividade é importante para manter o corpo sempre hidratado.

Júnior Batista

Estadao Conteudo

Copyright © 2020 Estadão. Todos os direitos reservados.