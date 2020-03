Vale faz desembolso de US$ 5 bi de crédito rotativo

Por Estadão - Estadão 9

A Vale anunciou decisão de realizar o desembolso de linhas de crédito rotativo no total de US$ 5 bilhões, sendo uma de US$ 2 bilhões com vencimento em junho de 2022 e outra de US$ 3 bilhões, com vencimento em dezembro de 2024.

Em fato relevante, a mineradora explica que tal decisão foi tomada diante do maior risco apresentado ao negócio pela pandemia do coronavírus, “e concluiu ser prudente utilizar a solidez de seu balanço para navegar os próximos poucos meses com maiores reservas de caixa”.

Luana Pavani

