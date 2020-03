Rápida aceleração de casos da covid-19 no Brasil preocupa EUA

Por Estadão - Estadão 13

Advertisement

Advertisement

O governo americano observa o crescimento no número de casos de coronavírus no Brasil e não descarta a possibilidade de restringir os voos do País que chegam aos EUA. Um funcionário do alto escalão do Departamento de Segurança Interna disse nesta segunda-feira, 23, que a força-tarefa contra a pandemia reavalia diariamente a necessidade de novas restrições e, ao falar sobre a América Latina, mencionou especificamente o Brasil como o país que mais preocupa.

Segundo o funcionário, há uma preocupação com a “rápida aceleração” da contaminação em países como Brasil, que tem hoje mais de 1,5 mil casos confirmados. Todos os dias, a força-tarefa liderada pelo vice-presidente americano, Mike Pence, revê os dados globais e analisa novas medidas para conter a pandemia.

Os EUA têm mais de 40 mil casos confirmados de coronavírus em todos os Estados. No fim de janeiro, os americanos restringiram os voos da China. Depois, impuseram limitações a voos de Irã, União Europeia, Reino Unido e Irlanda. As medidas restringem a entrada de estrangeiros. Apenas americanos ou moradores com status de residentes permanentes são admitidos no país.

Advertisement

Advertisement

Continua depois da publicidade

No sábado, 21, o Centro de Controle de Doenças dos EUA (CDC) aumentou para o nível três o alerta para viagens ao Brasil. Esse é considerado um dos indicativos de que os americanos observam atentamente a situação no País.

Até agora, os EUA não restringiram a chegada de brasileiros, mas recomendaram que viagens não essenciais ao País sejam evitadas e os que voltarem do Brasil para os EUA fiquem em casa por 14 dias.

O funcionário afirmou ontem que as restrições já impostas são por tempo limitado, mas disse que é “difícil vislumbrar o fim das restrições”. Elas só ocorrerão quando houver sinais de desaceleração do número de infectados.

Agradecimento

Ontem, em coletiva de imprensa, o presidente Donald Trump agradeceu o Brasil por ter cooperado para que os EUA trouxessem 103 americanos que estavam em território brasileiro, após realizarem um cruzeiro. Segundo ele, maioria era de idosos e os americanos foram recebidos pelo governo do Texas.

Beatriz Bulla, correspondente

Estadao Conteudo

Copyright © 2020 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.