Após longa viagem, Enderson se apresenta ao Cruzeiro e pede 'reforços pontuais'

Enderson Moreira percorreu nos últimos dias 2.300 quilômetros de carro para se apresentar ao Cruzeiro nesta segunda-feira. A longa viagem foi necessária para evitar o contágio pelo novo coronavírus em viagens de avião ou de ônibus. Ele chegou ao clube mineiro nesta tarde e já fez uma breve avaliação à diretoria.

Em reunião por videoconferência, Enderson pediu “reforços pontuais” a Carlos Ferreira, que está fazendo a intermediação entre o Núcleo Dirigente Transitório e o futebol cruzeirense. O núcleo assumiu a gestão do clube em dezembro após renúncia coletiva da diretoria anterior.

“Foi um encontro para que todos se conhecessem melhor e pude notar que o Enderson está muito motivado e contribuir com o clube. Ele considera que o elenco é qualificado, mas sugeriu alguns reforços pontuais”, revelou Ferreira.

Contudo, ele pediu cautela diante da falta de informações sobre a retomada da temporada brasileira, cujo calendário segue indefinido. “Por ainda não termos novas diretrizes sobre a paralisação dos jogos, nosso planejamento foi um pouco afetado. Estamos muito satisfeitos com a disposição do Enderson em nos ajudar neste processo de reconstrução.”

Enderson foi anunciado pelo clube na semana passada, em substituição a Adilson Batista. Vivendo diversas crises, no futebol, na gestão e nas finanças, o clube mineiro assinou com o novo treinador até o fim do ano.

O treinador ainda não tem data certa de apresentação, mas seu primeiro contato com os jornalistas será incomum, em razão da pandemia do novo coronavírus. Sua apresentação oficial será sem a presença da imprensa. Os jornalistas poderão enviar perguntas antes do evento, que será gravado em vídeo e disponibilizado no canal do clube no YouTube.

