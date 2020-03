Trump: estado de emergência foi aprovado em Nova York e Washington

Por Estadão - Estadão 6

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou hoje um programa de ajuda aos Estados de Nova York, Califórnia e Washington, os mais afetados pela crise do novo coronavírus. Segundo o presidente americano, o reconhecimento de estado de emergência foi aprovado para Washington e Nova York. Trump também anunciou que o pedido de reconhecimento de estado de emergência na Califórnia foi recebido e deverá ser aprovado em breve, “possivelmente esta noite”, disse.

De acordo com o presidente, serão inauguradas quatro estações médicas em Nova York com mil leitos no total, três estações em Washington com mil leitos e oito na Califórnia com dois mil leitos. Segundo o vice-presidente Mike Pense, “queremos estratégias que sejam executadas localmente” e “gerenciadas pelos Estados”.

Trump disse ainda que equipamentos como máscaras, aventais e respiradores estão sendo entregues em Washington e Nova York. “Vamos produzir milhões de máscaras adicionais”, disse. “Temos empresas trabalhando para ajudar na fabricação de equipamentos”. Para o diretor de Política Comercial e de Fabricação dos Estados Unidos, Peter Navarro, “estamos vendo a maior mobilização da base industrial desde a 2ª Guerra Mundial”.

