Emirates suspende todos os voos com passageiros

A companhia aérea Emirates anunciou que irá suspender todos os voos com passageiros a partir da próxima quarta, 25. A mudança reflete a desaceleração em tráfico no principal eixo de atuação da empresa no aeroporto internacional de Dubai por causa da crise causada pelo novo coronavírus.

A estatal dos Emirados Árabes Unidos disse, em nota, que irá manter a operação dos voos de carga, o que inclui o transporte de bens essenciais e medicamentos por todo o mundo. Segundo o comunicado, a empresa irá reduzir o salário da maioria de seus funcionários para evitar reduzir postos de trabalho.

O presidente do Grupo Emirates, o xeique Ahmed bin Saeed Al Maktoum disse que a situação é “uma crise sem precedentes”. Segundo Al Maktoum, a companhia estava indo bem no começo do ano, mas o vírus “trouxe tudo isso a uma repentina e dolorosa parada nas últimas seis semanas”.

