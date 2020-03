Ludmilla faz show ao vivo pelo YouTube 'para ajudar na quarentena'

Por Estadão - Estadão 14

As recomendações de fazer quarentena e manter o distanciamento social para evitar a disseminação do novo coronavírus têm feito com que muitos shows sejam adiados e eventos, cancelados. Porém, os meios digitais de comunicação ainda permitem um encontro, mesmo que de longe, e é isso que a cantora Ludmilla fará neste domingo, 22, ao realizar uma apresentação ao vivo que será transmitida no canal dela no YouTube às 18h.

“Para ajudar nossa quarentena a fica menos pior, eu, junto com a Warner, decidimos fazer um show de pagode no meu canal no YouTube”, anunciou a cantora nos stories do Instagram. A artista reforçou que, apesar de “chata”, a quarentena neste momento é “necessária”.

Ludmilla, recentemente, participou do projeto Spotify Singles, no qual lançou duas músicas de pagode: A Boba fui Eu, em nova versão, e Faz Uma Loucura Por Mim, de Alcione.

“Optei pelo funk, a música pop, para trilhar a carreira, mas o pagode sempre habitou ali dentro de mim. Inclusive nas minhas festas lá em casa, quando eu chamo pagode, eu sempre canto”, disse ela em uma publicação no Instagram.

