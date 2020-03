Espírito Santo solicita ao governo suspensão de ônibus interestaduais

Por Estadão - Estadão 22

Advertisement

Advertisement

O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB), determinou a suspensão da linha de trem Vitória a Minas com o objetivo de restringir a circulação em meio ao avanço da pandemia de coronavírus. Além disso, o governador disse que solicitou ao Ministério da Infraestrutura a suspensão das linhas de ônibus interestaduais que cheguem, partam ou passem pelo Estado. As informações foram publicadas na página oficial do Twitter de Casagrande neste sábado (21).

Na sexta-feira (20), foi determinado o fechamento do comércio durante 15 dias, a partir de hoje, com exceção de farmácias, supermercados, padarias, alimentação e cuidados animais, postos de combustível, conveniência e feiras livres. Restaurantes e lanchonetes funcionarão até as 16 horas presencialmente. Os serviços de entrega podem funcionar normalmente.

Thaís Barcellos

Estadao Conteudo

Copyright © 2020 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

Advertisement