Uso de transporte público no Rio terá restrições a partir deste sábado

A partir de sábado, 21, quem quiser viajar entre o município do Rio e a região metropolitana terá de usar carro particular, trens ou barcas. Ônibus e aplicativos como Uber estarão proibidos. Trens e barcas vão operar com restrições definidas pelo governo do Estado.

Oito estações da SuperVia serão fechadas, nos ramais Japeri (estações Presidente Juscelino e Olinda), Belford Roxo (Coelho da Rocha, Agostinho Porto e Vila Rosali) e Saracuruna (Jardim Primavera, Campos Elíseos e Corte 8). No sistema aquaviário, será interrompida a operação nas estações de Charitas (Niterói) e Cocotá (Ilha do Governador).

Só poderão embarcar nos transportes públicos trabalhadores de setores definidos como essenciais, como saúde e respectivos serviços de apoio; segurança pública e respectivos serviços de apoio; trabalhadores em farmácias, mercados, transporte de cargas e logística, postos de gasolina e outros, além de jornalistas. A relação oficial dessas categorias estava sendo finalizada na tarde desta sexta-feira (20).

Para controlar o acesso haverá pontos de controle em 18 estações (14 da SuperVia, 3 do Metrô e 1 das Barcas). Nesses locais haverá funcionários das concessionárias que, com o apoio da Polícia Militar, farão a triagem dos usuários. A princípio, o embarque ocorrerá por meio da apresentação da carteira de trabalho/funcional ou do crachá que identifique o setor de atuação.

Fábio Grellet

Estadao Conteudo

