IABr: produção de aço bruto em fevereiro soma 2,7MI/t, queda de 1,3%

Antes dos efeitos da crise provocada pela pandemia do coronavírus no Brasil, a produção brasileira de aço bruto em fevereiro chegou em 2,704 milhões de toneladas, um recuo de 1,3% em relação a igual período do ano anterior, de acordo com dados divulgados nesta quinta-feira, 19, pelo Instituto Aço Brasil (IABr). O volume é praticamente estável em relação a janeiro, quando marcou 2,68 milhões de toneladas. No primeiro bimestre do ano, a produção foi de 5,38 milhões de toneladas, queda de 6,4% ante o mesmo período de 2019.

Já a produção de laminados chegou em 1,854 milhão de toneladas, queda de 0,3%, no comparativo anual. No primeiro bimestre do ano o volume foi de 3,843 milhões de toneladas, aumento de 2,2%.

O aço plano produzido mês passado chegou em 1,07 milhão de toneladas, aumento de 3,9%, ainda na relação anual. Entre janeiro e fevereiro, o crescimento do volume foi de 5,8%. Em relação aos longos, a produção em fevereiro foi de 784 mil toneladas, recuo de 5,5%. No bimestre foi de 1,585 milhão de toneladas, queda de 2,6%.

O consumo aparente ficou em 1,7 milhão de toneladas em fevereiro de 2020, 0,9% superior ao registrado no mesmo período de 2019. As vendas internas apresentaram aumento de 3,1%, ainda na relação anual, somando 1,5 milhão de toneladas.

As importações em fevereiro recuaram 26,6%, registrando 149 mil toneladas. Em valor (US$ 161 milhões) a queda é de 21,3%, ainda na relação anual.

