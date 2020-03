Trabalhadores do Porto de Santos definirão prazo para decidir paralisação

Por Estadão - Estadão 4

Os trabalhadores do Porto de Santos vão aguardar até a sexta-feira para definir se vão paralisar suas atividades no porto diante da propagação do coronavírus no país. A deliberação foi data na quarta-feira, 18, pelo Sindicato dos Estivadores do Porto de Santos (Sindestiva), após reunião. “Foi decidido que os trabalhadores vão aguardar 48 horas para que o Sindicato dos Operadores Portuários do Estado de São Paulo (Sopesp), em reunião já agendada para a próxima sexta-feira se pronuncie sobre todas as demandas discutidas”, afirmou presidente do Sindestiva, Rodnei Oliveira Da Silva, em uma rede social.

Segundo Nei, na quarta, o ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, ligou pessoalmente para ele e demonstrou sua preocupação com o tema. “Na parte da tarde o ministro realizou um pronunciamento em rede nacional no qual se posicionou com a regulamentação da garantia de ganhos dos trabalhadores avulsos de todo o País, conforme conversa que tivemos durante a manhã”, disse.

O assunto é sensível, já que esses trabalhadores podem ficar sem renda diante de um afastamento. “Após a ligação, passei todas as informações aos presentes na reunião e com isso algumas decisões foram anunciadas como, a continuidade da escalação presencial no Posto de Escalação (P3), o cancelamento temporário do sistema biométrico, álcool em gel em todos os portões e a garantia que todos os métodos de prevenção serão tomados”, acrescentou.

