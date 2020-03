Canadá/Trudeau: fundo emergencial para combater covid-19 chega em até 3 semanas

Por Estadão - Estadão 3

O primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, afirmou nesta quinta-feira que o pacote econômico de resposta aos impactos do covid-19 de 82 bilhões de dólares canadenses deve chegar aos cidadãos e empresas em no máximo duas ou três semanas.

“O governo está trabalhando hora a hora para encontrar maneiras de liberar os fundos mais rapidamente”, disse Trudeau, acrescentando que o Parlamento pode ser convocado neste fim de semana ou no início da próxima semana para aprovar a legislação.

Em coletiva de imprensa, o premiê canadense também informou que serão destinados 15 mil dólares canadenses para cada família, para que paguem suas contas nos próximos 6 meses. “Outra medidas que incluem folhas de pagamento e auxílio a pequenos negócios serão anunciadas em breve”, disse Trudeau.

O premiê anunciou que todas as fronteiras do país permanecerão fechadas “até que todos os canadenses estejam a salvo do covid-19”. As fronteiras com os Estados Unidos ficam fechadas até sábado, pelo menos, acrescentou Trudeau.

Questionado se o Canadá deve declarar estado de emergência, Trudeau disse que essa questão ainda está sendo avaliada, mas por enquanto não é necessária. Ele insistiu para que os cidadãos permaneçam em casa.

Marcela Guimarães

Estadao Conteudo

