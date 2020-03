Dicas importantes para fortalecer o organismo

Por Estadão - Estadão 16

Com o surgimento dos primeiros casos confirmados, os brasileiros começaram a realmente se preocupar com o coronavírus. Com uma grande quantidade de boatos trafegando pelas redes sociais, é importante ter cuidado redobrado com as informações, combatendo assim o pânico generalizado e evitando medidas erradas.

O primeiro passo é saber que não existe remédio milagroso para evitar o contágio. Especialistas garantem que a principal ação no momento é restringir ao máximo o contato físico, evitando aglomerações e permanecendo em casa para combater a proliferação do vírus.

Cuidados básicos

Além disso, é necessário ter uma atenção especial com os hábitos de higiene pessoal, lavado as mãos com a frequência necessária com água e sabão, além do uso periódico do álcool em gel 70%. É importante evitar o compartilhamento de determinados materiais de uso pessoal, como talheres e copos.

Tocar nos olhos, boca e nariz somente após lavar as mãos. Além disso, é importante cobrir a boca e o nariz com um lenço descartável ou o antebraço ao tossir ou espirrar.

Hábitos saudáveis

Desenvolver hábitos saudáveis também contribui para fortalecer o sistema imunológico. Como já mencionado, não existe remédio ou alimento milagroso. Mesmo assim, essas medidas ajudam na recuperação em caso de contágio, provocando menos danos à saúde.

Para os fumantes, o momento agora é ideal para combater o vício. Afinal, o vírus ataca o sistema respiratório. Essa atitude, aliás, ajudará a manter uma vida mais saudável, independentemente do problema.

Dieta equilibrada

Uma dieta equilibrada também faz toda a diferença. Evite frituras, pratos gordurosos e o consumo de açúcar em grande quantidade. Por sua vez, aumente o consumo de alimentos antioxidantes. É importante ingerir produtos naturais ricos em minerais e vitaminas.

Saladas e frutas devem fazer parte do cardápio. Não esqueça das proteínas magras e dos carboidratos. A hidratação também faz parte. Beber água em quantidade suficiente garante o bom funcionamento do corpo.

Outras ações

A atividade física ajuda a garantir a qualidade de vida. Entretanto, compartilhar aparelhos em uma academia fechada não é a melhor solução no momento. Portanto, pratique exercícios em casa. Caso tenha espaço suficiente, caminhe por aproximadamente 20 minutos. Alguns exercícios também podem ser realizados em pequenos espaços e sem equipamentos específicos.

Descansar também é necessário. Por isso, regular o sono garante mais disposição, preservando o corpo e a mente. Ao permanecer em casa, é preciso ainda ter atenção com as emoções. Medo, pânico e ansiedade podem causar depressão. É importante saber que a vida não parou. Ao trabalhar em casa, mantenha uma rotina, com horários bem definidos.

Júnior Batista

Estadao Conteudo

