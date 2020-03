Câmara aprova MP do contribuinte legal e encerra sessão

Por Estadão - Estadão 5

Deputados aprovaram na noite desta quarta-feira, 8, a medida provisória da renegociação de dívidas com a União. Chamada de MP do Contribuinte Legal, a Medida Provisória 899/2019 regulamenta a transação tributária prevista no Código Tributário Nacional. Com ela, o governo espera estimular a regularização de débitos fiscais e a resolução de conflitos fiscais entre contribuintes e União. A medida segue agora para o Senado.

A Câmara, que havia votado antes o projeto que decreta calamidade pública, encerrou a sessão na sequência.

Camila Turtelli

Estadao Conteudo

