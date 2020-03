Ministério atualiza plataforma e posterga atualização de dados sobre coronavírus

Por Estadão - Estadão 4

O Ministério da Saúde informou nesta quarta, 18, que a plataforma que atualiza casos do novo coronavírus no País passa por “modernizações”. Por isso, a pasta justifica que os números de pessoas com suspeita e morte decorrentes do covid-19 ainda não foram divulgados. O ministério também não informou quando divulgará os dados.

“O Ministério da Saúde informa que a Plataforma IVIS, utilizada para atualização dos casos de coronavírus no país, passa por modernizações técnicas e operacionais. Tão logo esteja concluído este processo, os dados serão atualizados. Informaremos em tempo oportuno”, diz o texto divulgado pela assessoria de imprensa.

Segundo a última atualização feita pela plataforma, que no final da tarde desta terça-feira, 17, havia registro de cerca de 9 mil casos suspeitos, quase 300 casos confirmados e uma morte. Nesta quarta, houve informações de pelo menos outras duas mortes na cidade de São Paulo decorrentes do novo coronavírus. O dado foi divulgado pela operadora Prevent Senior.

Julia Lindner

Estadao Conteudo

