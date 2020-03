BB disponibiliza R$ 100 bilhões para crédito a pessoas físicas e empresas

Por Estadão - Estadão 5

O Banco do Brasil vai disponibilizar R$ 100 bilhões para reforçar linhas de crédito para pessoas físicas e empresas. Deste total, serão R$ 24 bilhões para pessoas físicas, R$ 48 bilhões para empresas, R$ 25 bilhões para o agronegócio e R$ 3 bilhões para administrações públicas municipais e estaduais.

Em nota, o BB afirma que os recursos vão reforçar as linhas já existentes, principalmente crédito pessoal e capital de giro. O banco afirma que os clientes já podem contratar os empréstimos nos canais digitais, e as agências permanecem abertas.

No caso das pessoas físicas, o BB ampliou os limites de crédito de 13 milhões de clientes, com R$ 18 bilhões adicionais ao que está atualmente disponível. Para as empresas, os recursos serão disponibilizados em capital de giro, investimento e antecipação de recebíveis.

No caso do agronegócio, as linhas de comercialização terão mais R$ 5 bilhões, financiamento de produção terá R$ 15 bilhões, linhas de investimentos mais R$ 2 bilhões e capital de giro mais R$ 3 bilhões. No caso dos R$ 3 bilhões a governos municipais e estaduais, o BB afirma que o valor será destinado principalmente para financiar equipamentos e obras de saúde pública. Além disso, abre a possibilidade de investimentos em eficiência energética, infraestrutura e educação, segundo o banco.

Renato Carvalho

Estadao Conteudo

