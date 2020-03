Maia: Decretação de calamidade vai na linha do que Congresso estava cobrando

Por Estadão - Estadão 5

Advertisement

Advertisement

A Câmara deve votar nas próximas horas o decreto do estado de calamidade. Segundo o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), a medida “vai na linha” do que o Congresso estava cobrando do governo. Para ele, a solução da crise vai pelo lado fiscal com medidas para proteger empregos e garantir que empresas continuem viva. “Calamidade abre o espaço fiscal para o governo poder aplicar mais recurso na saúde. Os R$ 5 bilhões eram poucos. Estados e municípios precisam de mais recursos”, disse.

Os deputados vão votar por acordo e de forma simbólica no plenário. O relator da medida será o deputado Orlando Silva (PCdoB-SP). O parlamento quis criar mecanismos de acompanhamento dos gastos, segundo Maia. “Nossa intenção é poder em conjunto e encontrar soluções”, disse. “Estamos um pouco atrasado para o necessário ao enfrentamento, mas ainda dá tempo”, afirmou.

O governo oficializou mais cedo o pedido para que o Congresso Nacional declare estado de “calamidade pública” no País. O reconhecimento possibilita que a União amplie os gastos para medidas relacionadas à epidemia do novo coronavírus. Se aprovada conforme o pedido do Planalto, a medida terá efeito até 31 de dezembro de 2020. A decretação de calamidade pública no País como uma opção estudada pelo governo para minimizar os impactos econômicos da pandemia foi antecipada pelo Broadcast.

Advertisement

Advertisement

Continua depois da publicidade

“Agora tem o orçamento livre para o governo gastar, essa é prioridade, não estamos preocupados em ficar em uma disputa política”, disse ao ser questionado sobre a votação de projetos que definem o destino de R$ 30 bilhões de emendas parlamentares.

“Precisamos garantir que setores que serão mais afetados sejam protegidos pelo Estado”, disse. “Temos a preocupação de poder acompanhar de forma efetiva”, afirmou sobre como orçamento será executado após sancionada a calamidade. Ele disse ainda que acredita que o Senado deve ter celeridade na aprovação do decreto.

Além do decreto, os deputados vão votar também a medida provisória (MP) 899/19, a MP do Contribuinte Legal, que regula a negociação de dívidas junto à União.

Camila Turtelli

Estadao Conteudo

Copyright © 2020 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.