Barroso volta a defender trabalho em gabinete e diz não ter criticado Toffoli

Por Estadão

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Luís Roberto Barroso voltou a defender nesta quarta-feira, 18, o trabalho dentro de gabinetes e a suspensão dos julgamentos presenciais, e disse que não criticou o presidente, ministro Dias Toffoli, que manteve as sessões mesmo após o avanço do coronavírus. Na sessão administrativa desta quarta, 18, o plenário determinou a troca de julgamentos presenciais por virtuais.

“Não critiquei nenhum colega, apenas expressei por escrito a minha opinião, em um momento de incertezas, justamente para me resguardar”, afirmou. Na terça-feira, o ministro divulgou nota na qual destacava posição de mandar os processos do Supremo para o plenário virtual da Corte, que simula as sessões presenciais em uma plataforma no site no STF.

“Minha posição é de que deveríamos trabalhar apenas nos gabinetes e em plenário virtual, sem sessões. Isso porque as sessões obrigam os advogados a se deslocarem, bem como a presença de ministros, servidores, jornalistas. Porém, estou seguindo a vontade da maioria. Mas vou insistir na minha proposta”, destacou Barroso.

Nesta tarde, Toffoli discute com os ministros do Supremo a possibilidade de esvaziar o plenário físico e mandar os processos para o virtual. A área de TI da Corte já teria providenciado ferramentas que possibilitariam a sustentação oral na plataforma. Atualmente, o plenário virtual contabiliza apenas como votou cada ministro.

Paulo Roberto Netto e Fausto Macedo

Estadao Conteudo

