Pyong Lee é o 8º eliminado no BBB; reação de Daniel rouba a cena no paredão

O ilusionista Pyong Lee foi o oitavo eliminado da edição do Big Brother Brasil 20 na noite desta terça-feira, 17. Com 51,70% dos votos, ele perdeu para Babu, que recebeu 47,71%, e Rafa, com 0,59%. Ao anunciar quem iria permanecer na casa, Tiago Leifert decidiu começar por Rafaela. “Rafa, hoje você fica.”

A participante foi beijada por Pyong. Segundos depois, o apresentador dá ênfase ao nome de Babu e diz, categoricamente: “Você fica!”

O que mais chamou atenção do público no momento do paredão foi a reação de Daniel que, ao pensar que Babu sairia do reality show, deu um pulo do sofá e comemorou. Ao perceber que Pyong foi eliminado, o participante ficou chocado.

Nas redes sociais, os internautas não perdoaram e fizeram edições e memes da reação de Daniel.

No último dia 16, Tiago Leifert contou aos participantes do Big Brother Brasil que o mundo estava vivendo uma pandemia de coronavírus. Eles ficaram assustados, mas o apresentador garantiu que todos os familiares dos “brothers” estão bem.

Quando entrou para o BBB 20, Pyong Lee ainda não conhecia o filho Jake, fruto do relacionamento com a esposa Sammy Lee. Jake nasceu quando Pyong já estava confinado no programa de TV.

