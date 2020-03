Juventus anuncia que volante Matuidi testou positivo para o novo coronavírus

Por Estadão - Estadão 4

O volante Matuidi é o segundo jogador da Juventus, da Itália, que teve caso confirmado do novo coronavírus. De acordo com o anúncio feito pelo clube nesta terça-feira, Matuidi está em quarentena voluntária desde a última quarta-feira, não apresenta sintomas e passa bem.

Antes do volante francês, a Juventus já havia confirmado um caso em seu elenco: do zagueiro Daniele Rugani, na semana passada. Assim como Matuidi, o defensor está em quarentena no hotel do clube italiano, em Turim, e tabmbém passa bem.

Desde que Rugani testou positivo para o novo coronavírus, todos os jogadores e membros da comissão técnica passaram a ficar em quarentena. O atacante Cristiano Ronaldo, por exemplo, permanece em Portugal após ter ido visitar sua mãe na Ilha da Madeira.

A Itália é o principal foco do surto do novo coronavírus na Europa. Na segunda-feira da semana passada, o Comitê Olímpico Italiano (CONI, na sigla em italiano) decidiu suspender todos os eventos esportivos no país até o dia 3 de abril.

