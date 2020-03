Expozebu é adiada por causa da pandemia de coronavírus

Por Estadão - Estadão 5

A Associação Brasileira de Criadores de Zebu (ABCZ), organizadora da Exposição Internacional de Gado Zebu (ExpoZebu), informou nesta terça-feira, 17, que a feira, que estava prevista para 25 de abril a 3 de maio em Uberaba (MG), foi adiada. “Sensível à situação atual que envolve a questão do coronavírus, com o decreto de emergência do Governo de Minas Gerais, do governo municipal de Uberaba e seguindo a orientação do governo Federal, através do Ministério da Saúde, (a ABCZ) decidiu pelo adiamento da 86ª edição da feira.

Conforme a entidade, as novas datas da 86ª ExpoZebu serão divulgadas “tão logo estabelecido o cenário futuro”.

