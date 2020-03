Paulo Marinho substituirá Bebianno na disputa pela Prefeitura do Rio

Por Estadão - Estadão 8

O empresário Paulo Marinho foi escolhido pelo PSDB fluminense como o candidato do partido à prefeitura do Rio Janeiro no lugar do advogado Gustavo Bebianno, que morreu na semana passada após sofrer um ataque cardíaco. Ex-bolsonarista, Marinho assumiu o diretório estadual tucano após se aproximar do governador de São Paulo João Doria, de quem é hoje muito próximo.

No último dia, o nome de Bebianno como pré-candidato no Rio de Janeiro foi anunciado em uma entrevista coletiva realizada na sede do PSDB paulista, o que foi uma demonstração da ascendência de Doria sobre o partido. O anúncio desagradou parte da legenda, especialmente o presidente nacional do PSDB, Bruno Araújo, que preferia o nome da ex-secretária Mariana Ribas na disputa. O dirigente não gostou de ter sido preterido no debate interno.

Mariana havia sido anunciada como pré-candidata, mas depois alegou motivos pessoais para desistir. Na coletiva na capital, Doria anunciou que ela vai ocupar um cargo na área de cultura do Estado.

Paulo Marinho é suplente do senador Flávio Bolsonaro e foi um dos mais ativos colaboradores da campanha presidencial de Jair Bolsonaro em 2018. O empresário rompeu com o presidente em 2019 após a demissão de Bebianno da Secretaria-Geral da Presidência.

Pedro Venceslau

Estadao Conteudo

