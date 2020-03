Marília Mendonça cancela show por causa do novo coronavírus

Por Estadão - Estadão 6

Por causa do status de pandemia do novo coronavírus determinado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e o registro de casos no Brasil, a cantora Marília Mendonça decidiu cancelar um show que ocorreria em Umuarama, no noroeste do Paraná, neste sábado, 14. A medida visa a “segurança e o bem-estar de todos envolvidos no evento, como medida preventiva” ao avanço do novo coronavírus, diz o comunicado oficial publicado nas redes sociais pela empresa responsável pela carreira de Marília Mendonça. A apresentação ocorreria na Expo Umuarama 2020.

