Marfrig anuncia recompra de até 5,910 milhões de ações

Por Estadão - Estadão 14

Advertisement

Advertisement

O Conselho de Administração da Marfrig Global Foods aprovou a utilização de reservas de capital e de lucro disponíveis para a aquisição de até 5.910.145 ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, de emissão da companhia, o que corresponde 1,54% das ações em circulação.

Segundo a empresa, o objetivo do plano de recompra de ações é adquirir as ações para permanência em tesouraria, cancelamento ou posterior alienação das ações no mercado ou sua destinação ao eventual exercício de opções de compra de ações no âmbito do plano de Stock Option ou outorga direta de ações da companhia, sem redução do capital social.

O prazo máximo para realização das compras e aquisições é de 18 meses, iniciando-se em 16 de março de 2020.

Advertisement

Advertisement

Continua depois da publicidade

Mudanças na Diretoria

Além disso, a empresa informou a nomeação de Miguel de Souza Gularte como Diretor Presidente, em substituição a José Eduardo de Oliveira Miron. Miguel Gularte, de 61 anos, é médico veterinário de formação e está na Marfrig desde 2018 quando assumiu o cargo de CEO e liderou as operações no Brasil e América do Sul. A companhia disse ainda que está promovendo alterações em sua Diretoria Estatutária, sendo que seu atual diretor estatutário, Tang David, assume a Vice-Presidência de Finanças e de Relações com Investidores em substituição a Marco Antonio Spada.

Já o atual Vice-Presidente de Gestão e Planejamento, Fábio Taiate Cunha Vasconcellos, também se desliga da companhia. Os demais diretores permanecem em seus cargos, com a operação da América do Norte sob a liderança de Tim Klein, que atua como CEO da National Beef desde julho de 2009.

Niviane Magalhães

Estadao Conteudo

Copyright © 2020 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.