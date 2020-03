Jorge Jesus tem contraprova 'inconclusiva'; novo exame será feito nesta 3ª

Por Estadão - Estadão 5

A contraprova realizada pelo técnico do Flamengo, Jorge Jesus, em exame para o coronavírus apresentou “resultado inconclusivo”, segundo informou o clube carioca na noite desta segunda-feira. O primeiro teste já havia apontado resultado “positivo fraco ou inconclusivo”.

De acordo com o Flamengo, o treinador recebeu a recomendação do laboratório para realizar mais uma vez o exame. Assim, ele fará nova coleta de materiais na manhã desta terça-feira. Segundo o Fla, o resultado deve sair entre 24h e 48 horas após a coleta.

Mais cedo, a diretoria rubro-negra anunciou que os demais membros do departamento de futebol e comissão técnica deram negativo para o teste de coronavírus. Quase ao mesmo tempo, o clube suspendeu os treinos da equipe profissional e das categorias de base por pelo menos uma semana.

Antes de sair o resultado da contraprova, Jorge Jesus se manifestou em suas redes sociais para tranquilizar seus fãs e os torcedores do Flamengo. “Me sinto uma pessoa completamente normal. Não sinto sintomas, mas é verdade que tive o teste positivo. Vou ficar de quarentena. Quero agradecer o carinho de todos os meus amigos, fãs, seguidores, da nação flamenguista, de poder partilhar comigo essa minha situação, que eu penso que semana mais, semana menos, se Deus quiser, ela vai acabar, voltará à normalidade”, afirmou o treinador do Flamengo.

Como está em situação estável, Jorge Jesus ficará em casa em repouso. “Hoje me senti exatamente como me sentia há um mês, há um ano, há dois anos, três, quatro”, afirmou o treinador português.

No sábado, em um Maracanã vazio, Jorge Jesus dirigiu o Flamengo na vitória sobre a Portuguesa, por 2 a 1, pela terceira rodada da Taça Rio, o segundo turno do Campeonato Carioca. Nesta segunda-feira, a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro suspendeu o Campeonato Carioca por 15 dias.

