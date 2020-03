Em meio coronavírus, canais por assinatura liberam sinais gratuitamente

Por Estadão - Estadão 10

Advertisement

Advertisement

Seguindo o exemplo da GloboNews, mais canais por assinatura estão abrindo gratuitamente seus sinais em meio a recomendações de isolamento social para conter o avanço do novo coronavírus.

Nesta segunda-feira, 16, o grupo The Walt Disney Company, em conjunto com as operadoras, anunciou que abriu o sinal de seus canais na TV por assinatura no Brasil. A medida torna o acesso grátis, até 31 de março, a programação de Disney, Nat Geo Kids, ESPN, FOX e National Geographic.

O grupo Bandeirantes adotou o mesmo posicionamento liberando os canais pagos Arte1, BandNews TV, BandSports e Terraviva nas operadoras de TV por assinatura Claro, Net, SKY e Vivo. O Smithsonian Channel está com o sinal aberto gratuitamente apenas para os assinantes da Net e Claro.

Advertisement

Advertisement

Continua depois da publicidade

Veja quais canais por assinatura estão com os sinais abertos

– Disney

– Nat Geo Kids

– ESPN

– FOX

– National Geographic

– Arte1

– BandNews TV

– BandSports

– Terraviva

– Smithsonian Channel (apenas na Net e Claro)

– GloboNews (nas próximas duas semanas)

Gabriela Marçal

Estadao Conteudo

Copyright © 2020 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.