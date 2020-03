'Cats' leva seis Framboesa de Ouro, o prêmio dos piores do cinema

Por Estadão - Estadão 2

Os organizadores do Framboesa de Ouro (os Razzie Awards, ou ainda, The Golden Raspberry Awards), o “prêmio” que elege os piores do ano no cinema de Hollywood, anunciaram nesta segunda-feira, 16, os escolhidos da sua edição 2020. Cats, de Tom Hooper, foi o maior “atingido”: foram seis estatuetas, incluindo pior filme e pior diretor.

Em um comunicado para a imprensa, a produção do Framboesa divulgou um vídeo: não foi possível produzir um evento por conta do surto do novo coronavírus. Outro filme com mais de um prêmio foi Rambo: Last Blood.

Os escolhidos do Framboesa são definidos por um comitê de 1.107 votantes da indústria do cinema, dos 50 estados americanos, e cerca de 30 estrangeiros).

Veja os vencedores do Framboesa de Ouro 2020

Pior filme: Cats

Pior ator: John Travolta (The Fanatic e Trading Paint)

Pior atriz: Hilary Duff (The Haunting of Sharon Tate)

Pior atriz coajudvante: Rebel Wilson (Cats)

Pior ator coadjuvante: James Corden (Cats)

Pior combo na tela: Qualquer bola de pelo meio felina meio humana (Cats)

Pior roteiro: Lee Hall e Tom Hooper (Cats)

Pior diretor: Tom Hooper (Cats)

Pior remake, inspiração ou sequência: Rambo: Last Blood

Pior desrespeito a vida humana e propriedade pública: Rambo: Last Blood

Razzie Redeemer Award (prêmio de redenção): Eddie Murphy (Meu Nome é Dolemite)

