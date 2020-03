Trem do Corcovado, no Rio, suspende operação até dia 30 de março

Por Estadão - Estadão 5

O trem do Corcovado, uma das duas formas de acesso ao monumento do Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, não vai funcionar a partir desta terça-feira, 17, até o dia 30 de março, por conta da pandemia de coronavírus. Esse prazo poderá ser alterado a qualquer momento, caso mudem as condições da pandemia.

Segundo a empresa que opera o trem, quem já tiver comprado bilhete para o período em que a operação estará suspensa vai poder reagendar seus passeios, sem custo adicional, para até 180 dias após a data da emissão do bilhete.

Também é possível chegar ao Cristo Redentor por serviço de vans particulares. Até a publicação desta reportagem não havia informação sobre a manutenção ou suspensão desse tipo de transporte.

