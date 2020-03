Itaú Cultural anuncia fechamento da sede em SP por tempo indeterminado

Por Estadão - Estadão 9

O Itaú Cultural anunciou que a partir desta terça-feira, 17, sua sede na Avenida Paulista estará fechada ao público por tempo indeterminado. A medida segue orientação da OMS para reduzir a disseminação do novo coronavírus e está em consonância com as recomendações feitas no domingo, 15, pelo Governo do Estado de São Paulo. Neste período, a instituição pretende ampliar a criação de conteúdo para plataformas digitais, como podcasts, cursos e vídeos, no site e em suas redes sociais.

