NBS: China adotará mais políticas para responder a efeitos do coronavírus

A China vai implementar mais políticas para compensar os efeitos da pandemia do novo coronavírus, que provocou uma queda brusca da atividade econômica, disse o porta-voz do Escritório Nacional de Estatísticas (NBS, na sigla em inglês) do país Mao Shengyong.

O NBS informou nesta segunda-feira, 16, declínios anuais de dois dígitos da produção industrial, do investimento em capital fixo e das vendas no varejo da China para os primeiros dois meses do ano.

“O baque à economia é de curto prazo e controlável”, afirmou Mao nesta segunda-feira. Ele apontou que mais medidas fiscais poderiam ser adotadas devido aos níveis relativamente baixos de dívida do governo.

Mao previu que o desempenho econômico da China começaria a melhorar a partir de março e acelerar no segundo semestre, quando empresas e a produção atribuladas pelo vírus retornarem ao normal. “Nossa confiança em realizar as metas econômicas deste ano não mudou”, disse Mao.

Autoridades do governo chinês disseram nesta segunda-feira que o surto tornou especialmente difícil para milhões das pessoais mais pobres do país encontrar emprego este ano. Economistas dizem que o desemprego provavelmente vai aumentar e fazer com que qualquer recuperação dos impactos do coronavírus seja ainda mais difícil, ao alijar consumidores de poder de compra sobre os quais a China tem dependido cada vez mais para crescer economicamente. Fonte: Dow Jones Newswires.

