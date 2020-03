Presidente do Santos reclama de cobrança de Lucas Veríssimo por valorização

Por Estadão - Estadão 5

O presidente do Santos, José Carlos Peres, não gostou do posicionamento do zagueiro Lucas Veríssimo, que, recentemente, cobrou publicamente uma valorização do clube diante dos interesses de outros clubes, entre eles o de Jorge Sampaoli em levá-lo ao Atlético Mineiro.

Depois da derrota do Santos por 2 a 1 para o São Paulo no Morumbi, Peres afirmou que já havia um acordo para renovar o contrato de Veríssimo. O atual vínculo vai até 30 de junho de 2022 e o jogador pleiteia um aumento salarial depois de ter recebido ofertas.

“Por incrível que pareça, nós tínhamos chegado a um acordo. E isso (a entrevista de Lucas Veríssimo) só atrapalhou, foi um ato de indisciplina, ele tem que conversar com o presidente”, reclamou Peres, em entrevista ao SporTV.

A cobrança de Lucas Veríssimo por uma maior valorização do clube foi feita na última terça-feira, depois que ele marcou o gol que garantiu a vitória santista por 1 a 0 sobre o Delfín, do Equador, pela Copa Libertadores.

“A gente avisou da outra vez e não queremos que se torne hábito acabar uma partida e vir cobrar a diretoria. Mesmo porque os salários estão em dia, ele não pode reclamar. O Santos é um dos únicos times do Brasil que estão pagando em dia”, afirmou Peres. “Não entendo por que está acontecendo isso, mas se cobra muito cedo por um novo contrato. Você faz um contrato por quatro anos, com dois anos e meio ele quer uma valorização”, completou o mandatário.

Lucas Veríssimo é titular absoluto do Santos e um dos principais atletas do atual elenco. Além dele, o técnico Jesualdo Ferreira tem outros três zagueiros à disposição: Luan Peres, Luiz Felipe e Felipe Aguilar. Apesar das críticas à postura do jogador, Peres fez elogios ao defensor.

“O Veríssimo é um grande jogador, tem feito grandes partidas, lamentavelmente se pronunciou no momento errado e no lugar errado”, disse. “Ele sabe onde é a sala da presidência, vai lá e é bem atendido. A gente só não falou antes do jogo para não prejudicar o desempenho do jogador”, reforçou o presidente do Santos.

Lucas Veríssimo deu entrevista após o clássico com o São Paulo, mas não quis comentar aspectos do seu contrato com o Santos.

