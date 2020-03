Exigente, Sampaoli queria goleada em sua primeira partida no Atlético-MG

Por Estadão - Estadão 7

O técnico Jorge Sampaoli estreou no Atlético-MG com uma tranquila vitória por 3 a 1 sobre o Villa Nova, no sábado, em Nova Lima (MG), pela nona rodada do Campeonato Mineiro. O time alvinegro foi bastante superior ao adversário, um dos últimos colocados da competição, mas assim mesmo o argentino não ficou inteiramente satisfeito com o que viu de sua nova equipe.

Para começar, Sampaoli acredita que o placar foi pequeno demais para o que o Atlético-MG fez diante do Villa Nova. Segundo ele, a equipe desperdiçou uma boa chance de conseguir uma goleada.

“Foi uma partida que poderíamos ter vencido por mais gols. Erramos um pênalti quando poderíamos fazer 4 a 0 e, depois, ficamos com um jogador a menos”, reclamou o exigente argentino em entrevista à TV Galo. “Mas a equipe tentou fazer o que treinamos, tentou jogar futebol o tempo todo”, amenizou.

Para evitar que os torcedores atleticanos fiquem empolgados demais com o primeiro jogo sob seu comando, Sampaoli fez questão de lembrar que a equipe apenas começou a executar os movimentos que ele deseja ver em campo e que falta muito tempo para que o Atlético-MG esteja jogando do jeito que ele espera.

“Estamos começando e ainda falta muito para que esse processo encontre o nível de eficácia de jogo de que a gente necessita, mas as intenções são muito boas”, disse. “Tivemos o domínio da partida, com posicionamento e chances de gol. Criamos muitas situações de gol para concretizar. Mas estamos iniciando um caminho, conhecendo mais os jogadores e eles, a nossa ideia de jogo. Esperamos que, a cada partida, possamos evoluir dentro do que fizemos hoje (sábado)”.

Sampaoli quer ver o time alvinegro executar melhor a sua ideia de jogo no próximo domingo, quando será disputado o clássico contra o América-MG, pela 10.ª rodada do Campeonato Mineiro. Isso, evidentemente, se o torneio não for suspenso por causa da pandemia do coronavírus.

Estadao Conteudo

