Emocionado, Jorge Jesus revela preocupação com coronavírus e pede paralisação

Por Estadão - Estadão 10

A vitória do Flamengo com dois gols marcados no final sobre a Portuguesa-RJ por 2 a 1, neste sábado, foi assunto secundário para o técnico Jorge Jesus. Em entrevista à TV oficial do clube, o português pediu a paralisação dos jogos do Campeonato Carioca e revelou preocupação com o risco de contaminação pelo coronavírus (Covid-19). A equipe cancelou a coletiva de imprensa com o treinador por causa da pandemia.

“Este vírus é uma preocupação que a gente pode ter, conosco, com as nossas famílias. Está sendo um problema grande. Eu sou português, sei muito bem o que está a passar em Portugal. Perdi um amigo por conta disso. É algo importante, não é uma brincadeira. É preciso a começar a pensar que não é só nos outros países. Isso (jogos) vai ter que parar”, comentou o treinador. No momento que citou a perda do amigo, Jorge Jesus parou alguns segundos para segurar o choro.

O treinador seguiu insistindo que não vê sentido em continuar jogando em meio ao aumento do número de casos, principalmente porque os jogadores tiveram contato com um dos infectados. Maurício Gomes de Mattos, vice-presidente do clube de consulados e embaixadas, viajou com a delegação para Barranquilla, na Colômbia, onde o Flamengo venceu o Junior Barranquilla por 2 a 1, no último dia 4 de março. Ele esteve no mesmo voo da delegação e jantou com jogadores.

“Penso que não pode haver jogos. Temos que entender que os jogadores não são super-homens, O Flamengo, neste momento, está no risco, tivemos contato com uma pessoa, não sabemos o que pode acontecer. Espero que este tenha sido o último jogo nessa situação”, acrescentou.

Nesta segunda-feira, a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj) fará uma reunião para discutir uma possível paralisação do Campeonato Carioca. A Copa Libertadores, outro torneio do calendário flamenguista, acabou adiada.

Os problemas internos e até a falta de torcida do Maracanã, na visão do treinador, acabaram como principais responsáveis pela partida ruim do Flamengo. “O time entrou desfocado, mas não só o fato por não ter a torcida, por alguns problemas que parecem que não tem importância, mas estamos muito preocupados porque não sabemos o que temos. Sabemos que tivemos o contato com uma pessoa que viajou conosco no avião”, encerrou.

Estadao Conteudo

Copyright © 2020 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.