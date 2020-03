Por causa do coronavírus, CBV anuncia suspensão da Superliga por 15 dias

Por Estadão - Estadão 11

A CBV (Confederação Brasileira de Vôlei) anunciou neste sábado que decidiu suspender por 15 dias a Superliga e a Superliga B, inclusive os jogos que estavam marcados para este sábado, por causa da pandemia do coronavírus, denominado Covid-19. Segundo a entidade, a medida foi tomada de comum acordo com clubes, atletas e treinadores.

A Superliga Masculina teria cinco partidas neste sábado, todas marcadas para as 21 horas (Blumenau x Maringá, América-MG x Minas, Ribeirão Preto x Sesc-RJ, Taubaté x Sesi-SP e Ponta Grossa x Cruzeiro). Esses confrontos seriam válidos pela última rodada da fase de classificação. A versão feminina do maior torneio de vôlei do país, por sua vez, teria o início do mata-mata com o duelo entre Osasco e Bauru, às 18h45.

A ideia inicial da CBV era realizar esses jogos sem a presença de público, mas a entidade mudou de ideia e decidiu que a suspensão dos torneios era a melhor saída para o momento. “A CBV tem como único e exclusivo objetivo preservar a integridade de todos os envolvidos nas partidas oficiais da entidade”, disse trecho da nota oficial divulgada neste sábado.

A decisão foi tomada em uma reunião que, além de dirigentes da CBV, contou com a presença de um representante dos clubes, um dos atletas e os treinadores das seleções adultas masculina (Renan Dal Zotto) e feminina (José Roberto Guimarães) – eles atuaram como representantes dos técnicos. De acordo com a nota oficial, todos os presentes no encontro concordaram que suspender as competições era uma saída melhor do que realizar os jogos sem torcedores.

Ao final do período de 15 dias, a CBV deverá analisar a situação de momento para decidir se retomará os torneios ou estenderá a suspensão.

