Casos do novo coronavírus no Brasil sobem para 121, afirma Ministério da Saúde

O Ministério da Saúde atualizou a sua plataforma de notificação de casos do novo coronavírus no final da tarde deste sábado (14) e informa que já contabiliza 121 pacientes confirmados para a doença no País. Segundo os dados, há 1.496 casos suspeitos e 1.413 foram descartados. No balanço anterior, havia 98 casos confirmados no Brasil.

Os Estados de São Paulo e Rio de Janeiro seguem liderando o maior número de infectados, com 65 e 22 pacientes, respectivamente. Em seguida vêm Paraná, Rio Grande do Sul e Distrito Federal, com 6 casos cada; Santa Catarina, com 4, e Goiás, com 3. Depois vêm Pernambuco, Bahia, Minas Gerais, com 2 casos cada. Rio Grande do Norte, Espírito Santo e Alagoas, registram 1 caso cada um.

De acordo com a plataforma, os municípios do Rio de Janeiro e de São Paulo registram casos de transmissão comunitária, que é quando já não é possível identificar a origem da infecção.

