Pedrinho cumpre protocolo do coronavírus e desfalca o Corinthians contra o Ituano

Por Estadão - Estadão 7

Advertisement

Advertisement

O Corinthians não terá o meia Pedrinho no duelo deste domingo diante do Ituano domingo, às 16 horas, em casa, pela 10ª rodada do Campeonato Paulista. Como voltou de Portugal recentemente, o jogador tem de cumprir o protocolo para evitar a propagação do coronavírus e permanecer isolado por sete dias.

Pedrinho não testou positivo para o Covid-19, mas tem de seguir a determinação do Ministério da Saúde, que diz que todas as pessoas que viajaram para a Europa, com ou sem sintomas da doença, devem ficar isoladas.

“Estamos cumprindo a determinação dada pelo Ministério da Saúde nesta sexta-feira (13). O Pedrinho ficará em isolamento até quarta-feira (18). É uma questão de precaução e de cumprir os protocolos e orientações de vigilância epidemiológica”, disse o médico do Corinthians, Ivan Grava.

Advertisement

Advertisement

Continua depois da publicidade

O Corinthians salientou, por meio de um comunicado divulgado em seu site oficial, que nenhum jogador do elenco, membro da comissão técnica ou funcionário do clube apresentou sintomas do coronavírus.

Pedrinho foi a Portugal para concluir a sua negociação com o Benfica, no qual vai se apresentar após o final do Campeonato Paulista. Para manter a forma física nesse período em isolamento, o meia vai cumprir uma rotina de exercícios elaborada pelos preparadores físicos do clube.

Outro desfalque do time alvinegro para o duelo deste domingo é o meia Ramiro. Ele já treina com bola, mas ainda está em fase final de transição física depois de sofrer um estiramento no joelho direito.

A preparação para a partida diante do Ituano foi encerrada na manhã deste sábado. O técnico Tiago Nunes utilizou a última atividade para fazer ajustes táticos. O treinador relacionou 23 jogadores e tem Janderson e Everaldo como opções para o lugar de Pedrinho.

A partida na Arena Corinthians será disputada sem a presença de torcedores, por determinação da Federação Paulista de Futebol (FPF), que tomou a decisão, estendida para todos os jogos na capital neste fim de semana, a fim de conter o avanço do novo coronavírus.

Veja a lista de relacionados do Corinthians:

Goleiros: Cássio e Walter

Laterais: Carlos, Fagner, Lucas Piton, Michel e Sidcley

Zagueiros: Bruno Méndez, Gil e Pedro Henrique

Meio-campistas: Araos, Camacho, Cantillo, Éderson, Gabriel, Luan e Mateus Vital

Atacantes: Boselli, Everaldo, Janderson, Matheus Davó, Vagner Love e Yony González.

Estadao Conteudo

Copyright © 2020 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.