Fiesp cancela eventos de infraestrutura e telecomunicações por coronavírus

O risco de propagação do coronavírus no Brasil levou a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) a cancelar dois eventos a serem realizados em março, em São Paulo.

Segundo nota, tendo em vista as recomendações de que a população evite aglomerações, a Fiesp, a Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN), o Ministério das Relações Exteriores e o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações anunciaram o cancelamento do Seminário sobre Oportunidades no Setor de Energia Nuclear, que seria realizado no dia 17 de março, na sede da Fiesp.

Um workshop com o tema “Telecomunicações e os Preparativos para a Chegada do 5G”, previsto para 18 de março, também foi cancelado, segundo a nota.

Cristian Favaro

Estadao Conteudo

