Senac e Sesc suspendem aulas e programações por 15 dias

O Sistema da Federação do Comércio de Bens, Serviço e Turismo do Rio de Janeiro (Fecomércio RJ) informou que vai seguir a orientação das autoridades do Rio de Janeiro e suspender as aulas no Senac RJ e toda a programação das unidades do Sesc RJ, a partir desta sexta-feira, 13, durante os próximos 15 dias.

“Tal medida preventiva se impõe ante o cenário do Covid-19 no estado e busca mitigar a propagação do coronavírus nas dependências das unidades, que atendem à população de diversos municípios fluminenses e da capital, diariamente, nos âmbitos social e educacional”, explicou a entidade.

A iniciativa será estendida também aos colaboradores das quatro instituições, que trabalharão em regimes de escala e home office, garantindo a continuidade dos trabalhos executados pela Fecomércio, Senac, Sesc RJ e o Instituto Fecomércio de Pesquisa e Análise (IFec), informou a Fecomércio em nota.

